Che fine ha fatto Bolt? La sua assenza alle Olimpiadi fa rumore Lyles non è paragonabile a lui Telegraph

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di venerdì 9 agosto 2024) Se Noahdovrebbe essere il nuovo(ma la foto dell’uscita in sedia a rotelle dopo i 200, col Covid, peserà un po’ sull’eredità) il vecchio Usain, quello vero, cheha? Latita, non c’è, fa giustamente notare il. Ed è unasilenziosa ma rumorosa. “E’ stato sostituito da una silenziosa rassegnazione. Domenica scorsa, la sera della finale olimpica maschile dei 100 metri che ha vinto tre volte, stava postando materiale promozionale per Corona (birra, non virus). La sera delle semifinali dei 200 metri faceva pubblicità per Puma”. “Apparentemente estraniato dallo sport che ha elevato, non si è ancora vistoa queste. A meno di una ricomparsa in stile Celine Dion nella cerimonia di chiusura, sembra improbabile che si materializzerà.