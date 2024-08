Channing Tatum sostiene che un film su Gambit dipende da Kevin Feige e Bob Iger

Leggi tutta la notizia su cinefilos

(Di venerdì 9 agosto 2024)che unsudae BobLa 20th Century Fox ha passato anni a cercare di far decollare unsu, affrontando continui problemi creativi. Rupert Wyatt, Doug Liman e Gore Verbinski sono stati tutti incaricati della regia, ma proprio quando il progetto iniziava a prendere forma, è avvenuta la fusione tra Disney e Fox. Pensavamo che fosse finita la speranza didi interpretare l’iconico X-Man, ma l’attore ha avuto una seconda possibilità di vestire i panni di tale personaggio in Deadpool & Wolverine. Parlando con Variety alla prima di Blink Twice ieri sera, è stato chiesto ase finalmente riuscirà a realizzare il suo desiderio di recitare in unsu. “Lo spero proprio“, ha detto al trade. “Dalla tua bocca alle orecchie di Dio. Scrivilo nell’esistenza, amico mio. Ti prego“.