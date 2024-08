Cani abbandonati fenomeno in crescita I numeri della vergogna

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di venerdì 9 agosto 2024) Non sono bastati le campagne sociali sui media e l’insaprimento delle pene per chi si macchia del reato di abbandono del proprio cane. Iappena forniti da Legambiente, infatti, segnalano come nel 2023 questa odiosa abitudine di molti proprietari diche, per motivi spesso futili, si liberano del loro animale domestico è aumentato dell’8,6%. Sono infatti 85.000 gli “amici a quattro zampe” che hanno subito il trauma di essere allontanati dal loro nucleo familiare e lasciati allo stato brado. Unche, oltre a essere crudele e incivile, causa anche problemi sociali non indifferenti, perché provoca l’aumento del randagismo. Secondo Legambiente, irandagi senza proprietari che li rivendicano sono saliti nel 2023 a 358mila, con picchi preoccupanti nel Lazio, in Sicilia, Campania, Puglia e Calabria.