Calendario ginnastica ritmica oggi orari Olimpiadi 2024 | programma 9 agosto tv italiane in gara

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di venerdì 9 agosto 2024)venerdì 9proseguono le gare dialledi Parigi. In mattinata si disputeranno le qualificazioni del concorso generale per gruppi, che determineranno le qualificate alla finale: soltanto l’all-around assegnerà le medaglie ai Giochi, dove non sono previste le finali di specialità. Nel pomeriggio spazio alla finale del concorso generale individuale: le migliori dieci ginnaste si fronteggeranno a viso aperto per le medaglie. Sofia Raffaeli si presenta all’appuntamento con il miglior punteggio di qualificazione e sogna in grande. La fuoriclasse marchigiana se la dovrà vedere soprattutto con la tedesca Darja Varfolomeev (Campionessa del Mondo) e la bulBoryana Kaleyn, mentre l’altra bulStiliana Nikolova (Campionessa d’Europa) è stata eliminata in qualifica.