Basta deliri woke lo spirito del buonsenso si è infiltrato nella redazione di Repubblica?

Leggi tutta la notizia su secoloditalia

(Di venerdì 9 agosto 2024) Due indizi fanno una prova, tre danno la certezza. Da qualche giorno, blasonato foglio anti-meloniano, sembra aver cambiato passo sul terreno insidioso del. Dopo paginate, servizi e dotti pezzi inneggianti al politicamente corretto, all’ideologia gender, allo shwa, arriva il ripensamento. In due giorni tre interviste contro gli abusi. Ieri un lungo colloquio dell’inviato a Parigi Giuliano Foschini con l’ex presidente della Federboxe, Franco Falcinelli, sul caso Carini. Si può leggere (e apprezzare?) la crociata contro il Cio per l’ammissione dell’atleta algerina Khelif sul ring contro l’azzurra (solo per colpire Putin) e la difesa a oltranza del numero uno dell’Iba, la federazione russa, Umar Kremlev, definto ” un benefattore”. Caso Carini ecambia idea Falcinelli va giù dritto, come è nel suo stile. E può permetterselo.