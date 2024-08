Attenzione al dentifricio con il triclosan | Porta alla selezione di batteri resistenti agli antibiotici

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 9 agosto 2024) Nel variegato mondo dell’igiene orale, c’è un ingrediente controverso che sta facendo parlare di sé: il. Un nome da ricordare, poiché è facile ritrovarlo nei prodotti che usiamo quotidianamente, essendo presente in molti dentifrici e collutori dentali. Questo composto chimico è diventato il protagonista di accesi dibattiti tra scienziati, medici e associazioni di consumatori, proprio per la sua larga diffusione. Ma di cosa si tratta esattamente? Ilè un agente antico e antifungino utilizzato per ridurre la crescita di, inclusi quelli responsabili della placca dentale e della gengivite. Introdotto negli ospedali circa 40 anni fa, è entrato con forza anche nell’industria cosmetica, dove viene impiegato come antisettico, disinfettante e conservante in numerosi prodotti di igiene personale. Tuttavia, ilè circondato da molte controversie.