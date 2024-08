Aria condizionata e letti di cartone? | Arese contro Ceccon scoppia il caso a Parigi

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di venerdì 9 agosto 2024) Ogni olimpiade che si rispetti porta con sé polemiche e discussioni sul villaggio dove gli atleti risiedono e si preparano in vista delle gare. Quello diha scatenato più di un fastidio negli atleti e, tra gli azzurri, il più critico è stato Thomas, medaglia d'oro nei 100metri dorso e bronzo nella staffetta 4×100 stile libero. Al punto da farsi riprendere, addirittura, in una foto in cui si vede addormentarsi per terra, sull'erba, in un parco.aveva detto: "Sottolineo che non vuole essere una giustificazione o un alibi, tutti siamo nelle stesse condizioni. C'è una cosa che probabilmente molti non sanno ed è giusto raccontarla. Si fa fatica a dormire sia di notte che nel pomeriggio, tra rumore e caldo. Nel Villaggio non c'è l', non si mangia bene e ci sono problemi col cibo. Molti atleti si spostano per questi motivi".