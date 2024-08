Antonino Pizzolato medaglia di bronzo nel sollevamento pesi | torna sul podio dopo Tokyo

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 9 agosto 2024) Un gigantescovince ladinelcategoria -89 kg alle Olimpiadi di Parigi. Oro al bulgaro Nasar, argento al colombiano Lopez. Al terzo tentativo elunghi minuti alla review, la sua alzata a 212 chili è stata ritenuta valida ed è stata decisiva per conquistare il terzo posto finale.ildi, il 27enne in forza alle Fiamme Oro riesce a risalire sula Parigi 2024: era da 92 anni che un atleta italiano dinon riusciva a conquistare due medaglie consecutive. La gara è stata dominato da Nasar, che ha chiuso con 404 kg, firmando il nuovo record del mondo. Lopez è arrivato a 390,a 384 kg, appena un chilo in più del quarto, il moldavo Robu. L’azzurro ha sollevato 172 kg allo strappo e la bellezza di 212 allo slancio.