Addio Napoli Conte sta per salutare un altro giocatore dopo Cajuste

(Di venerdì 9 agosto 2024) Nelle prossime ore, oltre a, Antoniopotrebbe diread un altriodella sua rosa. Ildi Antonioè sempre più vicino all’esordio ufficiale. Sabato prossimo, infatti, gli azzurri saranno di scena allo Stadio Diego Armando Maradona per sfidare il Modena di Pierpaolo Bisoli nel primo turno dell’edizione di quest’anno della Coppa Italia. A Fuorigrotta ci sarà il sold out, anche se i tifosi sono molto attenti su unfronte: il calciomercato. Queste, di fatto, sono settimane davvero calde di questa sessione di campagna acquisti estiva. Anche perché intorno alci sono diverse trattative. Una di queste riguarda Jens. Lo svedese, infatti, sta per andare a giocare con il Brentford in prestito con obbligo di riscatto (che scatterà in caso di permanenza in Premier League).