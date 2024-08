ZES unica nel Mezzogiorno Vessichelli | Un circolo virtuoso per il segmento produttivo

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di giovedì 8 agosto 2024) Tempo di lettura: 2 minutiAttraverso la disposizione approvata ieri dal Consiglio dei Ministri è stata incrementata l’entità delle risorse disponibili per il riconoscimento del credito d’imposta per gli investimenti realizzati nella ZESdeldal 1° gennaio 2024 fino al 15 novembre 2024. Lo stanziamento previsto è di cinque volte superiore a quello previsto negli anni dal 2016 al 2020 e il provvedimento prevede che possano essere utilizzate le risorse dei programmi nazionali e regionali, finanziati con le risorse della politica di coesione europea 2021 – 2027, relativi alla competitività delle PMI. “La decisione è straordinaria considerato che traccia il percorso dell’impianto della ZES, migliorato già con l’approvazione del Piano strategico che ne definisce settori e investimenti da sostenere e consolidare, giacché prioritari per lo sviluppo del Paese.