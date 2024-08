Viabilità Roma Regione Lazio del 08-08-2024 ore 15 | 30

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di giovedì 8 agosto 2024)DEL 8 AGOSTOORE 15.20 DI FELICE CLAUDIO BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAPARTIAMO DAL GRANDE RACCORDO ANULARE, PRESENTI CODE PER TRAFFICO IN CARREGGIATA ESTERNA TRA PONTINA E LAURENTINA CI SPOSTIAMO SULLA A24TERAMO, PER LAVORI, PERMANGONO RALLENTAMENTI TRA CASTEL MADAMA E VICOVARO MANDELA IN DIREZIONE TERAMO CIRCONE RALLENTATA A CAUSA DI UN INCENDIO A LABICO SULLA LINEA ALTA VELOCITA’NAPOLI CON RITARDI SUPERIORI A 60 MINUTI E INOLTRE I TRENI POSSONO ESSERE INSTRADATI SULLA LINEA CONVENZIONALE– NAPOLI VIA CASSINO PER I LAVORI DI ASTRAL SPA CHE INTERESSANO LE FERROVIE REGIONALI METRE EVITERBO INFORMIAMO CHE SULLA METRE DAL 12 AL 16 DI AGOSTO STOP AL CANTIERE SERALE, I TRENI VIAGGERANNO REGOLARMENTE FINO ALLE 23.