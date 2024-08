Tutti tranne te la recensione no spoiler della commedia romantica

Leggi tutta la notizia su superguidatv

(Di giovedì 8 agosto 2024) Ben interviene in provvidenziale soccorso di Bea, una studentessa di legge, da una scomoda situazione nel bagno di un caffè. Tra i due scatta la scintilla, ma per una serie di incomprensioni dopo la notte trascorsa assieme le loro strade si separano. Ma siccome il destino ha un piano preciso in mente per loro, i due si ritrovano sei mesi più tardi quando scoprono di avere amicizie e familiari in comune: la sorella di Bea e la sorella del migliore amico di Ben infatti sono prossime a sposarsi a Sydney e loro naturalmente figurano tra gli invitati.