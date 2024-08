Turisti in fuga dal ferragosto | L’alta stagione spaventa

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di giovedì 8 agosto 2024) di Sandro Franceschetti Camere ancora libere per la settimana di. E’ la poco confortante ‘stranezza’ evidenziata da Boris Rapa, titolare di un hotel a Torrette. "Dopo un maggio e un giugno andati bene, e un luglio sostanzialmente in linea con quello del 2023 – spiega -, stiamo assistendo a un mese di agosto che arranca, con un calo di circa il 5% per la prima decade e, soprattutto, stanze disponibili per la settimana clou che va dal 12 al 18, che lasciano presagire cali di fatturato importanti". "Nel mio albergo su un totale di 50 camere per quei giorni ne abbiamo ancora 5 vuote e la maggior parte dei colleghi di Marotta si trova nelle stesse condizioni. Una cosa che fino a poco tempo fa non accadeva e che è il segno di due nuovi elementi coi quali occorrerà fare i conti.