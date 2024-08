Trovato cadavere lungo il Tevere | scoperto da due pescatori

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di giovedì 8 agosto 2024) Umbertide (Pg), 8 agosto 2024 - Sulle sponde delc'era il corpo senza vita di un uomo. Ad allertare le forze dell'ordine sono stati due: ieri sera la polizia di Perugia è intervenuta in località Parlesca, nel comune di Umbertide, dove è stato segnalato il rinvenimento di unsull’ansa del fiume. Giunti sul posto, gli agenti hanno preso contatti con iche, sentiti in merito, hanno riferito di aver notato un corpo nei pressi dell’argine, in avanzato stato di decomposizione. Sul posto è quindi intervenuta la polizia Scientifica, i vigili del fuoco e il medico legale. "Dai primi accertamenti anche di natura medico legale - informa la questura - è emerso che la persona, verosimilmente un uomo, privo di documenti identificativi, potrebbe essere deceduta da circa tre settimane.