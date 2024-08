Strage di Marcinelle Mattarella | Il rispetto della dignità dei lavoratori obiettivo non ancora raggiunto

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 8 agosto 2024) Ladeiè “un principio fondamentale” tutelato dalla Costituzione e un“non”. In occasione del 68esimo anniversariodi, il disastro minerario del 1956 in Belgio, il presidenteRepubblica Sergioha deciso di ricordare le vittime, ma anche ribadire la necessitàsicurezza sui luoghi di lavoro. Nei primi sei mesi dell’anno infatti, ci sono già stati 469 morti, una cifra in aumentoall’anno precedente. L’8 agosto, proprio per ricordare chi ha perso la vita a, si celebra anche la 23esima Giornata nazionale del sacrificio del lavoro italiano nel mondo. Il messaggio di– “Da ventitré anni la data del disastro minerario didel 1956 ha dato vita alla Giornata nazionale del sacrificio del lavoro italiano nel mondo”, si legge nel messaggio del capo dello Stato.