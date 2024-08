Salerno locali occupano il suolo oltre i limiti | le polemiche dei residenti

Leggi tutta la notizia su zon

(Di giovedì 8 agosto 2024) Occupazione indebita delpubblico: un problema nel cuore diNel pieno centro di, precisamente in Via Raffaele Conforti e Via A. M. De Luca, si verifica una situazione che ha destato l’indignazione di alcuni. Nelle vicinanze della Banca d’Italia, diversicommerciali stanno occupando intere carreggiate, estendendosi benle superfici dipubblico autorizzate, per le quali pagano i relativi oneri. La denuncia di un cittadino: “Occupazione” Un residente, preoccupato per la situazione, ha deciso di denunciare pubblicamente l’abuso tramite una lettera inviata al quotidiano “Le Cronache”. Nella sua missiva, pubblicata anche online, il cittadino ha allegato prove fotografiche che documentano le violazioni e ha firmato chiaramente la sua denuncia, senza nascondersi dietro l’anonimato.