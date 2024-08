Riforma dello spettacolo dal vivo | un sistema malsano che andrebbe ripensato

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 8 agosto 2024) Con la consueta mossa dell’arrocco, per dirla in linguaggio scacchistico, spesso prendono il via le partite più complesse. E, dopo lo slancio referendario contro ladell’autonomia differenziata, la sinistra si compatta al ‘campo largo’ anche nelle due battaglie politico-culturali che si sono aperte pressoché in contemporanea: il rinnovo dei vertici del servizio pubblico radiotelevisivo e la proposta didal, che comprenderebbe un nuovo assetto di controllo più centralizzato delle Fondazioni liriche più importanti. Bene: ora c’è solo da sperare che qualche giocatore esperto decida le prossime mosse secondo una vera e propria strategia di gioco, che tenga conto anche del merito delle questioni e dell’interesse generale.