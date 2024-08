Rapine droga e violenze alla stazione Centrale di Milano | viaggio tra i tunnel dei disperati

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di giovedì 8 agosto 2024) Lo slalom tra i rifugi di fortuna. L’immondizia accatastata a bordo strada. La paura di incrociare “la persona sbagliata al momento sbagliato” magari mentre si trascina il proprio trolley verso lao si è in marcia verso la fermata del bus più vicina, quando è già calato il buio (ma anche di giorno). “Non è mai piacevole passare sotto idella. Io ci cammino solo se non ho alternativa”, dice una ragazza interpellata tra i passanti. La fotografia è la stessa, da anni. Senza dimora si sistemano sotto le volte di cemento. Un problema sociale, quello di chi non ha casa. Ma non ci sono soloinnocui, perché attorno alle stazioni – e lanon fa eccezione – gravita anche la criminalità. E certe presenze minano la sicurezza di cittadini e turisti, che ogni giorno si trovano alle prese con malviventi, mentre certi punti restano terra di spaccio.