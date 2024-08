Proteste anti-immigrati Gran Bretagna blindata l’appello di Scotland Yard | | Tenete a casa i vostri figli

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di giovedì 8 agosto 2024) "Badate aistasera". Laera pronta ieri sera a quella che era stata annunciata – con oltre cento manifestazioni e 30 contromanifestazioni annunciate – come la peggiore sfida all’ordine pubblico per il Paese negli ultimi dieci anni. Aveva schierato seimila poliziotti in assettosommossa, pattuglie nelle strade a difesa di moschee e centri per i migr, e aveva lanciato appelli alla cittadinanza. Appelli come quello diche chiedeva ai genitori di vigilare dopo che altre violenze hanno visto coinvolti i giovani. Diversi minorenni sono stati protagonisti dei recenti disordini violenti, guidati dall’estrema destra, contro emigrati, perlopiù musulmani o di colore. I livelli di preoccupazione sono così alti che, secondo Sky News, anche re Carlo ha chiesto di venire aggiornato sulla situazione.