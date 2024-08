Nuoto di fondo Ginevra Taddeucci | Un mese fa ero fuori dalle Olimpiadi incredibile

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di giovedì 8 agosto 2024) Il giovedì dellesi apre con una medaglia anche un po’ inaspettata.è terza nella 10 chilometri didi, alle spalle dell’olandese Sharon van Rouwendaal e dall’australiana Moesha Johnson, al termine di una gara sagace in cui è rimasta sempre incollata alle migliori.è commossa dopo una qualificazione ai Giochi sudatissima, arrivata soltanto all’ultimo Settecolli e dopo la mancata idoneità sportiva di Arianna Bridi: “, fino a unfa ero, è stata dura riconquistare il posto: è stato un periodo difficile. Non mi aspettavo questa medaglia, devo ringraziare il mio allenatore e Matteo, il mio fidanzato, se sono qui è grazie a lui: non mi sono mai adagiata, il pass ho dovuto sudarmelo“. “Non è mai finita fino a che non tocchi il tabellone – prosegue– non pensavo di prendere la medaglia, è stato bellissimo.