Noel Gallagher ritorna sulla possibile? reunion degli Oasis

(Di giovedì 8 agosto 2024)ha risposto alla fatidica domanda nel corso del Y Not Festival su una. Nella data finale del tour insieme alla sua band, gli High Flying Birds nella quale è stato tra gli headliner la scorsa domenica, il musicista ha risposto alla domanda arrivata da un fan su un eventuale ritorno con il gruppo creato insieme al fratello Liam, glinei prossimi anni. “A quale anno ti riferisci? 2025 o 2026? La risposta è nessuno dei due” rispondeva il cantante alla fan, scatenando i fischi del pubblico: “Prenderò questi fischi come dei complimenti”. Continuandoha aggiunto: “Stasera è l’ultima notte del nostro tour. Siamo in tour da oltre un anno e siamo stufi di vederci l’uno con l’altro. Abbiamo bisogno di allontanarci per un pò, non so quando ritorneremo in tour non ne ho idea.