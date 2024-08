Netanyahu | Resterò in carica finché non sarà garantita una sicurezza duratura Le scuse per non aver impedito l’attacco del 7 ottobre

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 8 agosto 2024) Per la prima volta il premier israeliano Benjaminchiede scusa agli israeliani per le falle diche hanno permesso gli attacchi del 7. Lo ha fatto in un’intervista a Time: “Scusarsi? Certo, certo. Mi dispiace, profondamente, che sia successo qualcosa del genere. E ti guardi sempre indietro e dici: Avremmo potuto fare cose che avrebbero potuto impedirlo?”. La rivista americana nella sua introduzione ha ricordato che nei primi 10 mesi della guerra a Gazaha sempre rifiutato di scusarsi perlasciato Israele vulnerabile ad un attacco di quella portata da parte di Hamas. Nell’intervista,ha risposto anche a una domanda su chi lo accusa di prolungare la guerra a Gaza per restare al potere. “Il nostro obiettivo è distruggere completamente le capacità militari e di governo di Hamas”, ha detto.