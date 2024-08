Napoli tentato omicidio a Pianura | 3 arresti

Leggi tutta la notizia su italiasera

(Di giovedì 8 agosto 2024) Tre persone sono state arrestate per ilavvenuto il 4 maggio a. L’operazione, condotta dalla Squadra Mobile die dal Commissariato dicon il supporto delle forze dell’ordine di Cosenza, ha portato all’esecuzione di tre ordinanze di custodia cautelare in carcere. Gli indagati sono accusati die di possesso e uso di armi in pubblico. Il 4 maggio, nel quartiere di, è avvenuta una sparatoria che ha coinvolto tre individui sospettati di averdi uccidere un pregiudicato. L’episodio è avvenuto nel pomeriggio quando i tre uomini hanno aperto il fuoco contro la vittima, che all’epoca dei fatti si trovava indomiciliari nella propria abitazione. La vittima, avvedutasi della presenza degli assalitori dal terrazzo, è riuscita a fuggire e a nascondersi all’interno della casa.