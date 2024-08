Michelle Pfeiffer Protagonista e Produttrice dello Spin-Off di Yellowstone The Madison

Leggi tutta la notizia su mistermovie

(Di giovedì 8 agosto 2024) Scritto da MisterMovie.it, Giovedì, Paramount Network ha ufficializzato l’ingresso dinel cast e nella produzione esecutiva del prossimo-off di, intitolato “The” (precedentemente noto come “2024”). Questo progetto segna un nuovo capitolo nel franchise di successo creato da Taylor Sheridan.nello-Off di, “The” “The” si propone come una profonda esplorazione del dolore e della connessione umana, raccontando la storia di una famiglia di New York City che si trasferisce nella valle del fiume, nel cuore del Montana.interpreterà Stacy Clyburn, una donna di Manhattan che, dopo la tragica morte del marito e del cognato in un incidente aereo, si ritrova a cercare un nuovo inizio nella vasta e selvaggia Big Sky Country.