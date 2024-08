Meloni in Cina con la figlia | non una sfida culturale ma l’esibizione di un privilegio

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 8 agosto 2024) Le donne in Italia, checché ne dica la presidente del Consiglio, non mangiano brioche e difficilmente ne mangeranno in futuro. In una lunga intervista rilasciata a Chi, fresca di un viaggio inin compagnia dellaGinevra, Giorgiaha toccato, tra altri temi, quello della condizione femminile in merito a maternità e occupazione. Ha detto che “meglio di così non potevo fare” e si è promossa a pieni voti; ma i dati ci rivelano uno scarto tra la propagandaana e la realtà italiana. Quella che vivono quotidianamente coloro che dalla prima presidente del consiglio forse si aspettavano di più. Quando Alessandra Bocchetti commentò, all’indomani dell’elezione della prima presidente del Consiglio; “ha rotto il soffitto di cristallo ma i cocci cadranno in testa alle italiane” fu preveggente.