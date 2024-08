Matteo parte col botto Nuovo record europeo già nelle eliminatorie

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di giovedì 8 agosto 2024)Zurloni super veloce, fasisuperate alla grande secondo le aspettative. E c’è da registrare un 4,94“, unche manda in archivio il precedente fatto registrare dallo stesso Zurloni. Sulla sua strada ancora il temibile rivale cinese Jinbao Long, già suo avversario nel mondiale 2023, battuto con il tempo di 5.06“fase a eliminazione diretta. "Non è stato facile ma tutto è andato come da programma", dichiara l’atleta olimpionico da noi raggiunto telefonicamente a Parigi. Prosegue dunque l’avventura olimpica del campione cassanese del gruppo Fiamme d’oro della polizia di Stato, che mira a scalare il podio fino a salire sul gradino più alto. Il rush finale della specialità arrampicata sportiva è in programma oggi con le finali previste per le ore 12.55.