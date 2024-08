LIVE Ginnastica ritmica Olimpiadi Parigi in DIRETTA | Sofia Raffaeli incanta al cerchio!

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di giovedì 8 agosto 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA11.29: Punteggio di 30.500 per la francese Karbanova che ha perso un paio di volta il. Ora Vedeneeva 11.26: Qualche imprecisione per Karbanova al11.24: Qualche errore per Atamanov che totalizza 32.700. Ora la francese Karbanov 11.20: Punteggio di 27.200 per la rumena Dragan. Attenzione ora all’israeliana Atamanov alla palla 11.18: Brutto errore nel finale di gara della rumena, attendiamo un punteggio basso 11.16: La cinese Wang nell’esercizio alla palla totalizza 32.000. Ora la rumena Dragan 11.12: E’ alle spalle dil’ungherese Onofriichuk con 34.250 al11.11: Buono l’esercizio dell’ucraina, con qualche piccola sbavatura 11.08: Punteggio di 28.100 per la spagnola Bautista, ora l’ucraina Onofriichuk 11.06: Doppia perdita per Bautista alla palla. Mezzo disastro per la iberica 11.