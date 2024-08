L’Iran minaccia ancora Israele e intanto chiede agli altri Paesi arabi di unirsi contro Netanyahu

Leggi tutta la notizia su lanotiziagiornale

(Di giovedì 8 agosto 2024) Da giorni il Medio Oriente trattiene il fiato nell’attesa della promessa “vendetta” dele dei suoi alleati per l’uccisione a Teheran, compiuta da, del capo politico di Hamas, Ismail Haniyeh. Che una reazione ci sarà appare ormai certo, anche se non c’è alcuna certezza sul “quando” e sul “come”. Insomma, tutto lascia pensare che da un momento all’altro la Guida suprema del, Ali Khamenei, darà il via libera ai piani di attacco con cui, a suo dire, intende sferrare “un duro colpo” a Benjamin