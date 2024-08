L’arte torna in centro con i tesori recuperati

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di giovedì 8 agosto 2024) "in" e lo fa, a distanza di 8 anni dall’ultima volta, con un’esposizione che proseguirà fino al 3 di novembre. La collezione civica di Camerino sarà ospitata con 18 opere nel nuovo rettorato dell’Università in via Pieragostini, proprio davanti a quella chiesa di Santa Maria in Via ancora ingabbiata dal metallo e con il campanile crollato che fu simbolo delle scosse del 2016. Nessuna mostra era piùta nelstorico della cittadina ducale dal terremoto. Ci si arrivò vicini in quella del 2021 "Camerino fuori le mura", con tante opere di artisti non solo della scuola camerte tra il ‘400 e il ‘700, ospitata a palazzo Castelli.