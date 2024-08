L’affondo per Zézé ci spiega una cosa | l’Inter perseguirà la strada tracciata da Oaktree

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di giovedì 8 agosto 2024) Il fatto che Nathansia diventato un obiettivo concreto delrisponde alla volontà chiara della dirigenza nerazzurra di puntare su un profilo futuribile per completare il suo reparto difensivo. LA SITUAZIONE – Come riportato negli scorsi minuti, Nathanè entrato nel mirino delal punto che i meneghini hanno offerto circa 15 milioni di euro comprensivi di bonus. L’offerta è stata rifiutata dal Nantes, che ne chiede 20 e può sfruttare il possibile interessamento di squadre della Premier League per il francese al fine di incrementarne il prezzo. Ad ogni modo, la sensazione è che i nerazzurri siano intenzionati ad assestare ulteriori colpi per provare a convincere la squadra allenata da Franck Haise a cedere il proprio difensore.