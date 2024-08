La Santa Sede apre alla mediazione legislativa sul fine vita

Leggi tutta la notizia su ilfogliettone

(Di giovedì 8 agosto 2024) Oggi in Vaticano, Monsignor Vincenzo Paglia, Presidente della Pontificia Accademia per la, è stato ricevuto in udienza da Papa Francesco. Durante l'incontro, Paglia ha consegnato al Pontefice il “Piccolo Lessico Del”, un documento che affronta temi cruciali come il suicidio assistito e l'eutanasia. L'incontro è stato accompagnato da un forte incoraggiamento da parte del Papa, che ha esortato Paglia a proseguire nelle attività dell'Accademia, tra cui quelle riguardanti l'intelligenza artificiale, il sostegno agli anziani e le iniziative dell'Istituto Giovanni Paolo II.Uno dei passaggi chiave del “Piccolo Lessico Del” sottolinea la necessità di una riflessione più ampia sulla legislazione in tema di, particolarmenteluce della recente sentenza della Corte costituzionale italiana.