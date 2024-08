Il Cesena aggiunge peso in attacco Oggi le visite per Van Hooijdonk

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di giovedì 8 agosto 2024) Sydney vanieri sera è arrivato asosterrà lemediche, poi sarà da subito a disposizione di mister Michele Mignani per cominciare a masticare il credo del tecnico ligure. In giornata o al massimo domani è prevista anche l’ufficialità. Il Cavalluccio ha trovato quindi il suo centravanti ed era un tassello che mancava nel mosaico bianconero, sul taccuino del ds Fabio Artico da giorni, infatti, c’era come priorità quella di mettere in rosa un attaccante chesse centimetri al reparto. Su questo aspetto vanpuò dire senz’altro la sua, forte del suo metro e novanta di altezza. Le caratteristiche tecniche parlano poi di un destro naturale che però non disdegna l’uso del mancino, in campo preferisce la posizione centrale, ma in carriera è stato utilizzato anche come secondo attaccante a sinistra.