Fine vita il Vaticano apre allo stop di alimentazione e idratazione forzate Valutare caso per caso

(Di giovedì 8 agosto 2024) Roma, 8 agosto 2024 – Le parole contano. Soprattutto quando si parla di questioni delicate come ilra ecco che ilha pensato a un “Piccolo lessico” per mettere in fila una serie di concetti ostici: dall’eutanasia al testamento biologico. Il vademecum della Pontificia Accademia per la, pubblicato lo scorso 2 luglio, è un occasione per affrontare pubblicamente (ufficialmente?) tematiche controverse su cui finora le posizioni della Chiesa sono state piuttosto rigide. Certi paletti restano indiscussi, come il no all’eutanasia, ma per la prima volta ila uno “spazio per la ricerca di mediazioni sul piano legislativo”. Era ecco che il suicidio assistito smette di essere un tabù ma un argomento di discussione.