Di Pietro Creme solari pericolose? Inopportuno allarmismo

(Di giovedì 8 agosto 2024) ROMA (ITALPRESS) – E’ stato recentemente divulgata la notizia che esisterebbero dei rischi nell’uso di, soprattutto per i bambini, a causa della possibile presenza in questi prodotti dei famigerati Pfas (acronimo di PerFluoro Alkyl Substances), sostanze da tempo ritenuteper la salute umana. I Pfas, acronimo inglese di “perfluorinated alkylated substances”, sono ingredienti per e poli fluoroalchilici che si trovano in tantissimi oggetti diversi: sono una grande famiglia di composti chimici detti “di sintesi” (oggi se ne contano oltre 4.000). Sono anche chiamati “forver chemicals”, perchè non siamo in grado di liberarcene e sono ubiquitari sul nostro pianeta. Sono usati principalmente per impermeabilizzare e rendere durature confezioni e involucri (quindi nei cosmetici vengono usati in alcune formule waterproof e resistenti all’acqua).