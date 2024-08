Del Piero la sua vita ora sarà anche in Toscana | il figlio ha firmato per l’Empoli

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di giovedì 8 agosto 2024) Empoli, 8 agosto 2024 – Una parte della famiglia Delvivrà in. Tobias Del, primogenito dell’ex calciatore della Juventus e della Nazionale sceglie. Il ragazzo, che gioca a calcio già da tempo,inserito nell’Under 18 azzurra allenata da Francesco Sarlo. A collaborare nel team c’èFrancesco Tavano, ex gloria delcon cui ha segnato complessivamente oltre ottanta gol. A sedici anni Tobias Del(100mila follower all’attivo su Instagram) ha già diverse esperienze internazionali con il calcio. Ha militato prima nella Juventus Academy di Los Angeles, quindi in un paio di squadre in Spagna. Adesso l’approdo a Empoli, in quello che è unanimemente considerato uno dei migliori settori giovanili d’Italia.