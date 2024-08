Corazza prestito più vicino

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di giovedì 8 agosto 2024) Tommasopotrebbe partire. Il terzino rossoblù, lanciato da Thiago Motta, ha due proposte dalla serie B e una dalla Slovenia: lo vogliono Carrarese, Cosenza e Maribor. Dettaglio che dettaglio non è: ha il contratto in scadenza tra un anno. Il Bologna deve decidere se prolungargli il contratto e adeguarlo, mandandolo a giocare, o meno. Anche perchépuò giocare a destra e a sinistra come terzino e dati i problemi di lista con due giocatori da escludere (uno italiano e uno straniero, con De Silvestri che rischia il posto in Champions), visto cheè formato nel settore giovanile e quindi fuori dai problemi di lista, potrebbe tornare comodo. La scelta sarà messa nelle mani del ragazzo: se vorrà sfruttare la scorsa stagione, quella che lo ha messo in mostra, per andare a giocare, sarà accontentato.