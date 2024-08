Calcio Figc Marche cerimonia di premiazione stagione 2023-2024

Leggi tutta la notizia su vallesina.tv

(Di giovedì 8 agosto 2024) Tra le squadre premiate gli Allievi del Monserra (coppa disciplina) allenata da Lele Mosca prima a pari merito col Moie Vallesina VALLESINA, 8 agosto– Si è tenuta presso il salone delle riunioni dellaAncona in via Schiavoni ladidela 11 e dela 5 inerente lasportiva. Lele Mosca, Monserra Folta la presenza di società ed addetti ai lavori. Come ogni anno, torna l’appuntamento ha riunito sotto lo stesso tetto molteplici addetti ai lavori dela 11 ea 5 delle. Premiate tutte le società che hanno vinto i rispettivi campionati, regionali, provinciali, maschili, femminili e giovanili e riconoscimenti per le società che hanno primeggiato nelle rispettive classifiche di Coppa Disciplina.