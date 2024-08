Battaglia della Lega Anti Vivisezione | Orsi? Non ci sono gli estremi della cattura di M91

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di giovedì 8 agosto 2024) Lanon molla e continua a darcontro l'abbattimento degliin Trentino. “Prosegue il tentativoProvincia di Trento dire M91 per dotarlo di radiocollare. Il giovane orso, di circa due anni d'età, era stato coinvolto ad aprile in un incontro con un turista a monte di Molveno, sull'altipianoPaganella. La trappola a tubo, che era stata appositamente attivata per lui, hato però un altro individuo, una femmina d'orso, che è stata quindi radiocollarata. Se la Provincia riuscirà a dotare di radiocollare anche M91, c'è il concreto rischio che poi proceda, come già fatto per M90 e KJ1, con l'uccisione di quello che è poco più di un orsacchiotto che si è da poco staccato dalla mamma”, la notaLav.