Addio allo chef italiano la malattia se l’è portato via

Un altro doloroso lutto, il quarto in meno di una settimana, colpisce la città di Roseto degli Abruzzi. Lo, a causa di un malore improvviso, era stato ricoverato all'ospedale San Liberatore di Atri, entrando e uscendo dalla struttura due volte, l'ultima delle quali un mese fa, fino al giorno del decesso. Daniele Di Gregorio, ex gestore del ristorante "La Fattoria della Nonna" situato vicino al casello autostradale A24 di Roseto, è deceduto a 58 anni. Il ristorante era stato fondato dal padre di Di Gregorio, Quinto.