Urso Verso nuovo piano incentivi per l’auto programma pluriennale

(Di mercoledì 7 agosto 2024) ROMA (ITALPRESS) – Accompagnare la transizione energetica, rinnovare il parco auto circolante troppo obsoleto, supportare soprattutto le persone fisiche e sostenere le fasce le meno abbienti. Questi i quattro obiettivi centrati in soli due mesi dalEcobonus. A questi dati incoraggianti, che evidenziano la buona riuscita del, non è corrisposto però un incremento dei volumi produttivi degli stabilimenti italiani, il quinto target stabilito. Per questo motivo ilper i prossimi anni verrà rimodulato, spostando il focus sull’offerta e puntando su unazionedelle risorse per favorire le case automobilistiche nellazione degli investimenti e le famiglie negli acquisti.