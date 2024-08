Uiltrasporti Caserta | L’Asl chiude l’ufficio utilizzato come ecosportello

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di mercoledì 7 agosto 2024) Tempo di lettura: 2 minutiRiceviamo e pubblichiamo la nota stampa a firma delladi. “In seguito al nostro esposto, inoltrato alle strutture territoriali del– ITL e INAIL, a causa delle gravi condizioni in cui versano i locali utilizzatinel Comune di Macerata Campania, stamane è stato eseguito un sopralluogo effettuato dagli ispettori deldi. E’ di stamattina la notizia di un sopralluogo da parte degli ispettori delalla quale avevamo segnalato presunte criticità nella struttura utilizzata dai lavoratori.Difatti, la struttura interessata all’ispezione è l’ex bocciofilo del Comune di Macerata Campania, la quale, versa in condizioni di totale abbandono, e nonostante le numerose segnalazioni all’Azienda, continuava ad essere utilizzataufficio per la consegna dei kit di sacchetti per la raccolta differenziata.