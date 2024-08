The Room Next Door | ecco quando uscirà il prossimo film di Pedro Almodóvar

Leggi tutta la notizia su movieplayer

(Di mercoledì 7 agosto 2024) Sono stati diffusi periodo di uscita e poster ufficiale deldiAlmodovar The, interpretato da Julianne Moore e Tilda Swinton. È stato finalmente rivelato il periodo di uscita deldiAlmodovar, The. Interpretata da Julianne Moore e Tilda Swinton, la pellicola debutterà nelle sale a dicembre, inoltre è stato diffuso un nuovo splendido poster, visibile qui sotto. Per quanto ne sappiamo, ilsarà presentato al NYFF e a Venezia, mentre il TIFF potrebbe essere un'aggiunta tardiva. Salterà Telluride. Ci sono state reazioni di amore/odio per questo titolo, quindi sarà interessante vedere come andrà la proiezione in anteprima mondiale al Lido. Julianne Moore e Tilda Swinton nuove muse diAlmodovar nella prima foto