Taekwondo -49 kg femminile oggi in tv con Matonti Olimpiadi Parigi 2024 | orario e canale

(Di mercoledì 7 agosto 2024) Il programma e gli orari della categoria -49kgdialledidi mercoledì 7 agosto. Debutto a cinque cerchi per Ilenia Elisabetta, la giovanissima azzurra classe 2004 che ha riportato l’Italia in una competizionedopo 16 anni di assenza. Il suo percorso inizierà agli ottavi di finale contro la turca Merve Dincel Kavurat alle 12.25 di, mercoledì 7 agosto, con la speranza di spingersi più in fondo possibile per cullare il sogno di una medaglia. Potrebbero essere previsti dei collegamenti su Rai 2 o Rai Sport anche per le fasi iniziali del torneo, ma si potrà seguire sicuramente integralmente l’evento su Discovery+. Possibile anche trovare la diretta su Sky Sport e Dazn, che metteranno a disposizione degli abbonati dei canali aggiuntivi. Sportface.