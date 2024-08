Si mangiano meno gelati cala la produzione in Ue | cono e coppette troppo care

Leggi tutta la notizia su quifinanza

(Di mercoledì 7 agosto 2024) Negli ultimi 3 anni il costo deiè aumentato e il mercato ha registrato di conseguenza una flessione notevole. Secondo i dati di Eurostat, ladi gelato nell’UE è diminuita dell’1.4% nel 2023 rispetto all’anno precedente.e prezzi in Ue: il settore del gelato Nel 2023 l’UE ha prodotto 3.2 miliardi di litri di gelato. Il primato dellaè in mano alla Germania, segue la Francia e solo in terza posizione troviamo l’Italia. Nel dettaglio: la Germania – con 612 milioni di litri Francia – con 568 milioni di litri Italia – con 527 milioni di litri A variare non è solo la, ma anche il costo. I prezzi del gelato infatti variano significativamente tra i Paesi. La Germania al momento offre il gelato più emico a 1,8 euro per litro, mentre l’Austria presenta il prezzo più alto a 7.7 euro per litro.