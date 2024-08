Shane McMahon in AEW | aspettiamo i fatti

Leggi tutta la notizia su zonawrestling

(Di mercoledì 7 agosto 2024) Parlare del possibile arrivo diin AEW appare spinoso. Il wrestling web si è già schierato: sarà un flop. Unire due menti come la sua e quella di Tony Khan pare possa essere la bomba utile per far deflagrare definitivamente la compagnia. Per una volta, rispetto al passato, un accordo di questo genere non viene accolto con i favori del pubblico. Ci sono tanti motivi, è certo. Ma do un piccolo consiglio:e poi vedremo. Per intenderci: non credo possa fare peggio di Hogan e Bischoff in TNA. Sin dalla firma, spiegai su questo sito perché questi due figuri erano destinati ad affossare la compagnia di Nashville dopo aver affossato la WCW a suo tempo (scaricando poi tutto sulle spalle deboli di Vince Russo).