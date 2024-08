Quanto valgono per atlete e atleti le medaglie olimpiche?

Leggi tutta la notizia su cultweb

(Di mercoledì 7 agosto 2024) La partecipazione ai Giochi Olimpici, e quelli di Parigi 2024 non fanno eccezione, ha una valenza simbolica e sportiva molto forte. Tuttavia, dà soddisfazioni anche a livello economico perché ogni Comitato olimpico premiacon cifre variabili. L’Italia è tra le nazioni più generose. Una medaglia d’oro porta all’incirca 180.000 euro (lordi). 90.000 euro, invece, è il premio per l’argento, 45.000 euro per il bronzo. Il Marocco, per esempio, dà 114.000 euro per l’argento (per l’oro siamo sulle nostre stesse cifre), in più offre inoltre ricompense per un piazzamento entro il trentaduesimo posto. Al pari della Germania, che riconosce indennizzi fino all’ottavo posto. L’Iraq premia anche la sola qualificazione alle Olimpiadi. Mentre stati come l’Indonesia e Malesia riconoscono ai proprianche regali extra come capi di bestiame e auto.