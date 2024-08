Quanto fan male le guerre Crisi e cassa integrazione per compensare i cali

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 7 agosto 2024) Come eil riverbero delle tensioni internazionali stia influenzando l’economia italiana e locale è evidente nell’ultima analisi di Unindustria. L’indagine trimestrale dell’ente manageriale si concentra su aprile, maggio e giugno 2024, rivelando "un quadro economico in forte rallentamento – si legge nel report che riguarda la nostra provincia – dopo un inizio anno già con un tono congiunturale di arresto". Vista la debole domanda internazionale e la flessione registrata anche nel mercato interno, tutto fa presupporre che il secondo semestre di quest’anno non andrà liscio. Nel secondo trimestre 2024 i livelli produttivi sono scesi del 9,2%, rispetto allo stesso periodo nel 2023, e il fatturato è calato del 12,1%. Verso giugno il 65,9% delle imprese associate a Unindustria e interpellate nell’analisi ha segnalato una riduzione degli ordinativi totali.