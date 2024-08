Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 7 agosto 2024) La crisi del gas non è più acuta ma non è passata. Ce lo ricorda il recente aumento delle quotazioni del gas venduto inpa che hanno raggiunto il valore più elevato da inizioa 38,4al. Ilsta salendo quasi ininterrottamente dallo scorso 25 luglio, partito da 32, è cresciuto del 20% in due settimane. Oggi le quotazioni sono state spinte dalla notizia secondo cui le truppe ucraine avrebbero sequestrato un importante punto di transito del gas vicino al confine con la Russia. Si tratterebbe della stazione di smistamento di vicino alla città di Sudzha. Tuttavia né Gazprom, né il ministero della Difesae lo Stato maggiore delle forze armate hanno confermato la notizia. Sudzha, ricorda l’agenzia Bloomberg, fa parte dell’ultimo circuito di gasdotti che continua a portare gas russo inpa attraverso l’Ucraina.