Pontremolese Ripartenza con grande carica Verdi | Vogliamo giocarcela con chiunque

(Di mercoledì 7 agosto 2024) Laha riacceso i motori per preparare, agli ordini del nuovo tecnico Matteo, la stagione 2024-25. Il primo giorno della squadra azzurra, nonostante i 10 punti di penalizzazione inflitti dal Tribunale federale territoriale della Toscana, è trascorso all’insegna di un rinnovato entusiasmo. Al ’Nene Romiti’ tutto è all’insegna della serenità, ma c’è in tutti una concentrazione e un’energia per cercare di abbattere la penalizzazione. Questasa sorridere, il gruppo non si è smarrito, anzi sul prato della pineta si è visto che c’era voglia folle di divertirsi: un’atmosfera festosa.