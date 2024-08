Patricia Arquette e Michael Sheen affiancano Jodie Comer nel nuovo film di Kenneth Branagh

Leggi tutta la notizia su movieplayer

(Di mercoledì 7 agosto 2024) Nuove star affiancherannonel thriller psicologico The Last Disturbance Of Madeline Hynde, la cui trama è ancora top secret. Altre star si uniscono al cast delda regista di, il thriller psicologico The Last Disturbance Of Madeline Hynde.affiancheranno la protagonistanella pellicola dalla trama ancora top secret, come conferma IndieWire.scriverà e dirigerà ilfinanziato con capitali indipendenti e prodotto dalla sua compagnia Belfast. Il cast di The Last Disturbance Of Madeline Hynde è composto anche da Tom Bateman, Vicky McClure,Balogun, Kristina Tonteri-Young, Karla Crome, Aiysha Hart e Gemma Whelan. Le riprese sono attualmente in corso nel Regno Unito. Tra i produttori figurano